Балтфлот вышел на поиски «вражеской» подлодки

15 кораблей Балтфлота вышли на поиск «вражеской» подлодки

Калининградской области началось плановое тактическое учение разнородных сил Балтийской военно-морской базы БФ.

В морской части учения, которая проходит в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море, участвуют 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

В назначенных морских районах уже развернулись корабельные группировки. В их составе — корветы "Стойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Серпухов", "Пассат", "Ливень" и "Гейзер", ракетные катера "Заречный" и "Чувашия" и другие боевые корабли и суда обеспечения.

Их задача — обеспечение вывода сил флота из-под удара в ближней морской зоне. В этом эпизоде учений моряки взаимодействуют с авиацией. Экипажам противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ предстоит найти подводную лодку условного противника с помощью бортовых опускаемых гидроакустических станций и передать целеуказания корабельным поисковым ударным группам.

Противолодочные корабли, используя подкильные и опускаемые гидроакустические станции, обязаны будут обнаружить и в кратчайшие сроки классифицировать "вражескую" субмарину, отразить ее атаку и принудить к всплытию реактивными глубинными бомбами.

Кстати

Следующим этапом учения станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на полигоне Балтийского флота "Хмелевка". Подразделениям морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации флота предстоит высадиться с моря и захватить плацдарм для развития наступления.