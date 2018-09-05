Ещё
Балтфлот вышел на поиски «вражеской» подлодки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 кораблей Балтфлота вышли на поиск «вражеской» подлодки 

Российская Газета + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: Reuters
В Калининградской области началось плановое тактическое учение разнородных сил Балтийской военно-морской базы БФ.
В морской части учения, которая проходит в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море, участвуют 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
В назначенных морских районах уже развернулись корабельные группировки. В их составе — корветы "Стойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Серпухов", "Пассат", "Ливень" и "Гейзер", ракетные катера "Заречный" и "Чувашия" и другие боевые корабли и суда обеспечения.
Их задача — обеспечение вывода сил флота из-под удара в ближней морской зоне. В этом эпизоде учений моряки взаимодействуют с авиацией. Экипажам противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ предстоит найти подводную лодку условного противника с помощью бортовых опускаемых гидроакустических станций и передать целеуказания корабельным поисковым ударным группам.
Противолодочные корабли, используя подкильные и опускаемые гидроакустические станции, обязаны будут обнаружить и в кратчайшие сроки классифицировать "вражескую" субмарину, отразить ее атаку и принудить к всплытию реактивными глубинными бомбами.

Кстати

Следующим этапом учения станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на полигоне Балтийского флота "Хмелевка". Подразделениям морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации флота предстоит высадиться с моря и захватить плацдарм для развития наступления.
Российская Газета: последние новости
В Геленджике покажут уникальные разработки в авиации и судостроении Корабли ВМФ России показали свою возможности в Средиземном море Шойгу рассказал о ходе самых масштабных в истории армии России учений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу668
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей226
На Россию надвигается апокалипсис92
Вдова Захарченко выступила с заявлением227
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение