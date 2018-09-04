Спецназ России и Узбекистана провел под Самарой совместное учение с совершением рекордного марша

Особенностью заключительного этапа учений являлось совершение спецназовцами 80-километрового пешего марша в данный район с отработкой разных элементов выживания, маскировки и внезапности.

совместное учение с совершением на заключительном этапе рекордного пешего марша на 80 километров.

Учение длились четверо суток, спецназовцы отрабатывали задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, совершены многокилометровые марши, проведены засады и налеты, добыты ценные сведения в тылу противника, отработаны задачи по освобождению заложников и другие вопросы. Также военнослужащих забрасывали в глубокий тыл противника и после выполнения задач эвакуировали на вертолетах Ми-8 и на новейших российских бронеавтомобилях «Тайфун-К».

Завершились практические действия налетом на вооруженную автоколонну условного противника, которая проезжала в лесном массиве.

Учение проводилось в рамках договоренностей, ранее достигнутых между командованием Центрального военного округа и Министерства обороны Республики Узбекистан. Особенностью заключительного этапа манёвров являлось совершение спецназовцами 80-километрового пешего марша в данный район с отработкой разных элементов выживания, маскировки и внезапности. Цели практических действий были достигнуты, спецназовцы получили бесценный опыт.