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Спецназ России и Узбекистана провел под Самарой совместное учение с совершением рекордного марша
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Спецназ России и Узбекистана провел под Самарой совместное учение с совершением рекордного марша 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью заключительного этапа учений являлось совершение спецназовцами 80-километрового пешего марша в данный район с отработкой разных элементов выживания, маскировки и внезапности.
Подразделения спецназа Вооружённых Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан в Самарской области
совместное учение с совершением на заключительном этапе рекордного пешего марша на 80 километров.
Учение длились четверо суток, спецназовцы отрабатывали задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, совершены многокилометровые марши, проведены засады и налеты, добыты ценные сведения в тылу противника, отработаны задачи по освобождению заложников и другие вопросы. Также военнослужащих забрасывали в глубокий тыл противника и после выполнения задач эвакуировали на вертолетах Ми-8 и на новейших российских бронеавтомобилях «Тайфун-К».
Завершились практические действия налетом на вооруженную автоколонну условного противника, которая проезжала в лесном массиве.
Учение проводилось в рамках договоренностей, ранее достигнутых между командованием Центрального военного округа и Министерства обороны Республики Узбекистан. Особенностью заключительного этапа манёвров являлось совершение спецназовцами 80-километрового пешего марша в данный район с отработкой разных элементов выживания, маскировки и внезапности. Цели практических действий были достигнуты, спецназовцы получили бесценный опыт.
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