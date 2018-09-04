Более 600 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО в Арктике

Экологический взвод насчитывает 30 человек, в его наличии — 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) с аэродрома Алыкель (Красноярский край) и военного городка в Норильске

Всего в этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 т мусора.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования.