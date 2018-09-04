Ещё
Более 600 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 600 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО в Арктике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экологический взвод насчитывает 30 человек, в его наличии — 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.
В районе Норильска Красноярского края продолжается очистка земли Минобороны РФ.
Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) с аэродрома Алыкель (Красноярский край) и военного городка в Норильске
Всего в этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 т мусора.
Подразделение экологов насчитывает 30 человек, 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.
Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования.
ТК «Звезда»: последние новости
Арктические мотострелки провели учение по обороне морского побережья в Якутии Главный храм Вооруженных Сил в парке «Патриот» будет построен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Спецназ России и Узбекистана провел под Самарой совместное учение с совершением рекордного марша
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убила Чебурашка102
Найден виновник ЧП на МКС333
Россия бомбит Идлиб838
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе114
В Лондоне произошла новая атака ядом29
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение