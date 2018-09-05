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Сочинский нацпарк пополнится авиацией для тушения лесных пожаров
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Сочинский нацпарк пополнится авиацией для тушения лесных пожаров 

360tv.ru + ещё 4 5 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Авиация для тушения лесных пожаров появится в Сочинском национальном парке. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии города-курорта.
Руководству парка разрешат привлекать три воздушных суда МЧС России, чтобы тушить пожары в труднодоступных местах.
«На этой неделе договор вступит в силу», — сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи Александр Агафонов.
Также в городе-курорте работают две добровольные пожарные команды, а в сельских округах — 39 добровольных пожарных дружин. Всего задействованы 273 человека. Они каждый день проверяют территории, прилегающие к Сочинскому нацпарку, специальным оборудованием.
В конце сентября добровольные дружины и сотрудники нацпарка проведут совместные учения с привлечением авиации.
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