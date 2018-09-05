Сочинский нацпарк пополнится авиацией для тушения лесных пожаров

Авиация для тушения лесных пожаров появится в Сочинском национальном парке. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии города-курорта.

Руководству парка разрешат привлекать три воздушных суда МЧС России , чтобы тушить пожары в труднодоступных местах.

«На этой неделе договор вступит в силу», — сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи Александр Агафонов

Также в городе-курорте работают две добровольные пожарные команды, а в сельских округах — 39 добровольных пожарных дружин. Всего задействованы 273 человека. Они каждый день проверяют территории, прилегающие к Сочинскому нацпарку, специальным оборудованием.

В конце сентября добровольные дружины и сотрудники нацпарка проведут совместные учения с привлечением авиации.