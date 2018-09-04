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Снайперы 41-й общевойсковой армии ЦВО изучают новые методики подготовки на полигонах Сибири
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Снайперы 41-й общевойсковой армии ЦВО изучают новые методики подготовки на полигонах Сибири 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе проведения полевого сбора военнослужащим предстоит изучить методику психологического тренинга, позволяющую повысить уровень концентрации внимания и адаптации к неблагоприятным условиям.
На полигоне Алейский в Алтайском крае снайперы мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа освоят методику психологического тренинга и повысят свои навыки в поражении различных целей в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях.
В ходе проведения полевого лагерного сбора, который стартовал на полигонах Сибири, военнослужащим предстоит изучить методику психологического тренинга, позволяющую повысить уровень концентрации внимания и адаптации к неблагоприятным условиям. Солдаты и офицеры при проведении занятий выполнят нормативы по огневой подготовке, отработают вопросы проведения разведки цели и маскировки огневой позиции с использованием подручных средств и ландшафта местности. Также снайперы изучат новые методы подготовки снайперских засад и оборудования огневых позиций, основываясь на боевом опыте в вооруженных конфликтах.
В полевом лагерном сборе задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.
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