Снайперы 41-й общевойсковой армии ЦВО изучают новые методики подготовки на полигонах Сибири

В ходе проведения полевого сбора военнослужащим предстоит изучить методику психологического тренинга, позволяющую повысить уровень концентрации внимания и адаптации к неблагоприятным условиям.

На полигоне Алейский в Алтайском крае снайперы мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа освоят методику психологического тренинга и повысят свои навыки в поражении различных целей в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях.

В ходе проведения полевого лагерного сбора, который стартовал на полигонах Сибири, военнослужащим предстоит изучить методику психологического тренинга, позволяющую повысить уровень концентрации внимания и адаптации к неблагоприятным условиям. Солдаты и офицеры при проведении занятий выполнят нормативы по огневой подготовке, отработают вопросы проведения разведки цели и маскировки огневой позиции с использованием подручных средств и ландшафта местности. Также снайперы изучат новые методы подготовки снайперских засад и оборудования огневых позиций, основываясь на боевом опыте в вооруженных конфликтах.

В полевом лагерном сборе задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.