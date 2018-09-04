Кадетские игры со следующего года планируется сделать международными

Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу

Эстафету армейских игр приняли суворовцы, нахимовцы и кадеты, которые в этом году впервые участвовали в Кадетских играх. Планируется, что со следующего года соревнования будут проводиться в международном формате. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, в четвёртых Армейских международных играх приняли участие около 5 тыс. военнослужащих из Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

«Отмечу, что у нашей команды были серьёзные соперники, которые заметно прибавили в мастерстве. Вырвать у них победу было нелегко, поэтому особенно приятно, что Кубок Игр по-прежнему остаётся в России», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.