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Кадетские игры со следующего года планируется сделать международными
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Кадетские игры со следующего года планируется сделать международными 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Эстафету армейских игр приняли суворовцы, нахимовцы и кадеты, которые в этом году впервые участвовали в Кадетских играх. Планируется, что со следующего года соревнования будут проводиться в международном формате. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил сообщил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По словам главы военного ведомства, в четвёртых Армейских международных играх приняли участие около 5 тыс. военнослужащих из Азии, Африки, Европы и Южной Америки.
«Отмечу, что у нашей команды были серьёзные соперники, которые заметно прибавили в мастерстве. Вырвать у них победу было нелегко, поэтому особенно приятно, что Кубок Игр по-прежнему остаётся в России», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.
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