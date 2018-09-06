Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного храма Вооруженных сил РФ

МОСКВА , 6 сентября. / ТАСС /. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу стал первым пожертвовавшим на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первым внес пожертвование из личных средств на строительство главного храма Вооруженных сил РФ", — сказали в Минобороны

Во вторник на селекторном совещании с участием руководящего состава Вооруженных сил РФ Шойгу объявил о принятом с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решении по строительству главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова. Как подчеркнул глава российского военного ведомства, его возведение будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный благотворительный фонд «Воскресение», на сайте которого указаны финансовые счета для пожертвований всех желающих.

Храмовый комплекс будет возведен на территории парка «Патриот». Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.