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Вторая жизнь: в Челябинске списанный Ту-154 превратили в уникальный тренажер
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Вторая жизнь: в Челябинске списанный Ту-154 превратили в уникальный тренажер 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Самый массовый советский самолет приспособили для тренировок.
Электронный тренажер для отработки пилотирования гражданского авиалайнера сделали челябинские инженеры из списанного самолета Ту-154. Сейчас этих самолетов практически не осталось, и челябинский тренажер может стать интерактивным памятником некогда самому массовому лайнеру гражданского возздушного флота нашей страны.
«Еще лет десять и мы будем иметь одно воспоминание, а наш проект позволяет прийти, увидеть и прикоснуться к этому всему — задать вопросы и получить ответы! Побывать в этой атмосфере», — рассказал «Звезде» соавтор проекта Сергей Никитин.
Создатели уникального тренажера бережно сохранили не только кабину экипажа воздушного судна, но и рабочее место бортпроводника. В общем — постарались сохранить всю обстановку и атмосферу, поделился со «Звездой» ветеран гражданской авиации, экс-командир экипажа Ту-154 Леонид Сухарьков.
«Мало того, что здесь все оригинальное — здесь запах настоящий — тот самый самолетный запах. Особенно в кабине», — заявил Сухарьков.
С помощью этого проекта его авторы пытаются сохранить память о самолете, который символизирует целую эпоху советской авиации. Они дорожат каждой мелочью, считая ТУ-154 самым стильным лайнером второй половины двадцатого века.
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