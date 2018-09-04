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Международная выставка «Гидроавиасалон» пройдёт с 6 по 9 сентября в Краснодарском крае
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Международная выставка «Гидроавиасалон» пройдёт с 6 по 9 сентября в Краснодарском крае 

RT на русском 4 сентября 2018
Международная выставка «Гидроавиасалон» будет проходить с 6 по 9 сентября в Краснодарском крае, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).
В Геленджике представят прототипы летательных аппаратов, перспективные разработки в сфере прикладных научных авиационных исследований.
Например, можно будет увидеть модель лёгкого сверхзвукового самолёта, который будет использоваться в бизнес-авиации. Также планируется показать самолёт многоцелевого назначения, способный на короткий взлёт и посадку.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о фестивале «Мобилистика» в Москве.
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