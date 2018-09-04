Международная выставка «Гидроавиасалон» пройдёт с 6 по 9 сентября в Краснодарском крае

В Геленджике представят прототипы летательных аппаратов, перспективные разработки в сфере прикладных научных авиационных исследований.

Например, можно будет увидеть модель лёгкого сверхзвукового самолёта, который будет использоваться в бизнес-авиации. Также планируется показать самолёт многоцелевого назначения, способный на короткий взлёт и посадку.