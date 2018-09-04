Ударная группировка Балтфлота готовится выйти в море

Корабельная ударная группировка Балтийского флота готовится выйти в море

К морской части тактического учения разнородных сил Балтийской военно-морской базы по высадке морского десанта привлекаются 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

На Балтийском флоте начинается фаза планового тактического учения разнородных сил Балтийской военно-морской базы по высадке морского десанта.

К морской части учения, которая пройдет в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море, привлекаются 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе проведения тактического учения планируется отработать действия группировки разнородных сил флота в соответствии с боевым предназначением. На морских полигонах флота будут выполняться артиллерийские и торпедные стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщиками и малыми противолодочными кораблями будут отработаны задачи по охране и обороне водного района. Интенсивно будет задействована морская противолодочная и бомбардировочная авиация Балтийского флота.

Следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота Хмелевка. На полигоне подразделениям морской пехоты береговых войск флота при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации флота предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления.