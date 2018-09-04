Франция поставит Украине б/у вертолеты

Франция в рамках контракта с Украиной поставит 55 вертолетов Airbus за €555 млн, почти половина из которых уже были в употреблении, сообщает издание «Наши деньги».

Согласно данным системы закупок «Прозорро», Украина получит вертолеты в различных конфигурациях к концу 2022 года. 21 из них уже использовались и имеют степень износа основных узлов и агрегатов в 50%, а также не менее 300 остаточных летных часов.

Эксплуатация данного типа вертолетов — H225 2007-2012 годов — приостановлена после аварии в Северном море в Норвегии.

Ветолеты будут куплены за счет кредита Франции в размере €475 млн