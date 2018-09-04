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Франция поставит Украине б/у вертолеты
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Франция поставит Украине б/у вертолеты 

Rambler News Service 4 сентября 2018
Франция в рамках контракта с Украиной поставит 55 вертолетов Airbus за €555 млн, почти половина из которых уже были в употреблении, сообщает издание «Наши деньги».
Согласно данным системы закупок «Прозорро», Украина получит вертолеты в различных конфигурациях к концу 2022 года. 21 из них уже использовались и имеют степень износа основных узлов и агрегатов в 50%, а также не менее 300 остаточных летных часов.
Эксплуатация данного типа вертолетов — H225 2007-2012 годов — приостановлена после аварии в Северном море в Норвегии.
Ветолеты будут куплены за счет кредита Франции в размере €475 млн
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