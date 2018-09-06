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Россия помогает Китаю в работе над самолетом-амфибией AG600
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Россия помогает Китаю в работе над самолетом-амфибией AG600 

РИА Новости + ещё 5 9 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК, 6 сен — РИА Новости. Россия оказывает помощь в работе по сертификации китайского самолета-амфибии AG600, заявил журналистам в четверг гендиректор Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева Юрий Грудинин.
"Несколько месяцев назад посетили КНР по вопросу помощи в доведении самолета AG600 до сертификационного базиса", — сказал Грудинин.
Ранее китайские СМИ сообщили, что самолёт-амфибия AG600 успешно испытали в Китае. Тестовый полёт громадного авиалайнера проводился первого сентября в китайской провинции Хубэй на водохранилище Чжанхэ.
Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.
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