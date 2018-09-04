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В результате взрыва на заводе военной техники вблизи Солсбери погиб человек
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В результате взрыва на заводе военной техники вблизи Солсбери погиб человек 

ProComp.info 1 час назад
11 августа — Прокомпинфо. В результате взрыва на заводе военной техники недалеко от Солсбери, погиб один человек, сообщил британский производитель оборонного оборудования Chemring Group. Взрыв на заводе Chemring Countermeasures также ранил еще одного человека, который был доставлен в больницу, говорится в сообщении компании в твиттере. Компания была эвакуирована, и инцидент был поставлен под контроль, сообщила компания, добавив, что производитель оборонного оборудования приступил к расследованию причины инцидента, произошедшего в пятницу вечером. Британские СМИ ранее сообщали о взрыве, ссылаясь на полицию Уилтшира. «У нас есть две жертвы, личность которых была установлена. Один из них, к сожалению, умер на месте происшествия, а другой был доставлен в больницу в критическом состоянии», — цитирует Би-би-си представителя полиции Уилтшира. Chemring Countermeasures производит оборудование для защиты военных кораблей и самолетов от обстрелов.
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