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В Москве открыта мемориальная доска Льву Матушкину
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Мемориальную доску герою-подводнику Л. Матушкину открыли на юго-западе столицы 

Агентство «Москва» + ещё 7 4 сентября 2018
Фото: Мои Черемушки
Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза, подводника Льва Матушкина появилась на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.
«4 сентября в Москве по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 60, корп. 1, появилась мемориальная доска в память о Герое Советского Союза, вице-адмирале, командующем флотилией подводных лодок Краснознаменного Северного флота Л. Матушкине. Доска была установлена по инициативе ветеранов подводного флота при активном участии префектуры Юго-Западного административного округа», — говорится в сообщении.
Как уточняется, мемориальная доска установлена на доме, где Л. Матушкин прожил более 25 лет. Она выполнена из бронзы (100 см на 60 см) и изображает абрисы подводных лодок.
«Лев Алексеевич был выдающимся героем своего времени. Он родился в Кронштадте в семье моряка. Сначала служил на надводных кораблях, после войны пришел в подводный флот. В начале 1970-х гг. при выполнении задач боевого патрулирования впервые ракетный подводный крейсер «К-245» в условиях полярной ночи под его командованием всплыл из-подо льда в географической точке Северного полюса. Именем этого замечательного человека уже названа улица в Юго-Западном административном округе. Думаю, что мемориальная доска станет достойным продолжением в деле увековечивания памяти выдающихся людей, проживавших в нашем городе. Особенно важно, что данное мероприятие проходит в преддверии Дня города, когда установка мемориальных досок Героям СССР уже стала доброй традицией», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Л. Матушкин служил на крейсере «Чапаев», эсминце «Отменный», командовал боевой частью. С 1955 г. служил старшим помощником командира подводной лодки «С-148», командиром подводной лодки «Б-70» и атомной подводной лодки «К-33» проекта 658М на Северном флоте. Всего участвовал в 12 боевых походах атомных ракетоносцев стратегического назначения с выполнением боевого патрулирования, из них семь походов — подо льдами Арктики.
В 1976 г. назначен командующим 3-й флотилией подводных лодок Краснознаменного Северного флота. В том же году постановлением Совета Министров СССР ему присвоено воинское звание «вице-адмирал», а в 1982 г. — указом президиума Верховного Совета СССР «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении специальных заданий командования» Л. Матушкину присвоено звание Героя Советского Союза.
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