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Музей морского флота открыли после завершения ремонта
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Музей морского флота открыли после завершения ремонта 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 сентября 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Музей морского флота открылся после завершения плановых ремонтных работ. Информация об этом стала доступна 4 сентября.
— Мы открыли нашу основную выставку для посетителей, как только появилась такая возможность. Ремонт в музее полностью не закончен. Сейчас завершились проектно-изыскательные работы для будущей реконструкции, — сообщил сотрудник культурного учреждения.
В музее, расположенном по адресу: улица Большая Ордынка, дом 19, строение 1, представлена тематическая выставка, посвященная развитию кораблестроения и морского флота в России. Среди экспонатов — подлинные предметы с ледокола «Ермак», модели судов, различные мемориальные объекты и изображения.
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