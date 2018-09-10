Палестинцы устроили акцию протеста на лодках у границы Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен — РИА Новости . Израильские военные применили силу для разгона акции протеста палестинцев, вышедших в море на десятках лодках и тысячами собравшихся на берегу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Ссылаясь на палестинских медиков, местные СМИ пишут о десяти раненых жителях анклава.

"Несколько дюжин палестинских судов вышли из гавани сектора Газа и направились в сторону Израиля, устроив беспорядки на море. Протестующие также жгли шины. В ответ военнослужащие Армии обороны Израиля открыли предупредительный огонь в воздух или рядом с судами", — сказано в армейской сводке.

Протесты с участием тысяч человек также развернулись на побережье анклава рядом с израильской границей. Участники жгли автомобильные покрышки, швыряли камни и в нескольких случаях самодельные взрывные устройства. «Войска отвечают средствами подавления беспорядков и огнем на поражение в соответствии со стандартными правилами применения оружия», — сообщила армейская пресс-служба.

Израиль держит сектор Газа в кольце морской блокады, объясняя ее необходимостью борьбы с терроризмом и контрабандой оружия.