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Палестинцы устроили акцию протеста на лодках у границы Израиля
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Палестинцы устроили акцию протеста на лодках у границы Израиля 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен — РИА Новости. Израильские военные применили силу для разгона акции протеста палестинцев, вышедших в море на десятках лодках и тысячами собравшихся на берегу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Ссылаясь на палестинских медиков, местные СМИ пишут о десяти раненых жителях анклава.
"Несколько дюжин палестинских судов вышли из гавани сектора Газа и направились в сторону Израиля, устроив беспорядки на море. Протестующие также жгли шины. В ответ военнослужащие Армии обороны Израиля открыли предупредительный огонь в воздух или рядом с судами", — сказано в армейской сводке.
Протесты с участием тысяч человек также развернулись на побережье анклава рядом с израильской границей. Участники жгли автомобильные покрышки, швыряли камни и в нескольких случаях самодельные взрывные устройства. «Войска отвечают средствами подавления беспорядков и огнем на поражение в соответствии со стандартными правилами применения оружия», — сообщила армейская пресс-служба.
Израиль держит сектор Газа в кольце морской блокады, объясняя ее необходимостью борьбы с терроризмом и контрабандой оружия.
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