Израиль атаковал палестинцев, запустивших горящие воздушные шары

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен — РИА Новости . Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Местные СМИ пишут об одном пострадавшем в результате удара по поджигателям.

"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в их направлении", — говорится в сообщении.

Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную операцию.