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Израиль атаковал палестинцев, запустивших горящие воздушные шары
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Израиль атаковал палестинцев, запустивших горящие воздушные шары 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.
Местные СМИ пишут об одном пострадавшем в результате удара по поджигателям.
"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в их направлении", — говорится в сообщении.
Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную операцию.
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