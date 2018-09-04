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ВСУ тайком подготовили ударную группировку
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ВСУ тайком подготовили ударную группировку для наступления на ДНР 

Украина.ру + ещё 11 4 сентября 2018
Фото: служба ВС Украины/Руслан Лінник, Микола Лазаренко
Украинские силовики сформировали наступательную ударную группировку из 12 тысячи человек на Мариупольском направлении.
Об этом 4 сентября, ссылаясь на данные разведки, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, передает ДАН.
«На основе разведданных, полученных нами от источников из генерального штаба ВСУ, штаба объединенных сил и штабов соединений в зоне конфликта становится ясно, что на Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек», — отметил он.
По словам Басурина, в случае начала наступления на первом этапе ВСУ начинают артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвигается в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции ДНР по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки.
Цель операции — выход на рубеж границы с РФ, это планируется сделать за пять суток. После чего на захваченной территории силами нацистского полка «Азов» и также рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады начнется зачистка населенных пунктов.
«Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдет», — заключил Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Киев и его западные покровители регулярно обвиняют РФ во вмешательстве в гражданскую войну в Донецкой и Луганской областях. В свою очередь представители российских властей неоднократно заявляли, что не являются стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступают за его скорейшее мирное урегулирование.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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