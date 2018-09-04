В парке «Патриот» в Подмосковье построят главный храм Вооруженных сил РФ

«Сейчас Минобороны России реализует план строительства в парке «Патриот» главного храма Вооруженных сил. Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса», — сказал генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Глава военного ведомства также отметил, что храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил. Для содействия строительству создан благотворительный фонд «Воскресение».