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В парке «Патриот» в Подмосковье построят главный храм Вооруженных сил РФ
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В парке «Патриот» в Подмосковье построят главный храм Вооруженных сил РФ 

РИАМО + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: РИАМО
Министерство обороны Российской Федерации построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил, на его территории планируется разместить выставку, посвященную истории становления российского государства и российской армии, сообщается на сайте военного ведомства России.
«Сейчас Минобороны России реализует план строительства в парке «Патриот» главного храма Вооруженных сил. Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса», — сказал генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Глава военного ведомства также отметил, что храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил. Для содействия строительству создан благотворительный фонд «Воскресение».
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