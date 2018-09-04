Символ духовности русского воинства

В военно-патриотическом парке «Патриот» будет построен главный храм Вооруженных сил России

Во вторник, 4 сентября, на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства страны министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил.

— Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса, — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и всех граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил. Для содействия строительству создан благотворительный фонд «Воскресение».

История России, независимость которой выкована в войнах с иноземными захватчиками, неразрывно связана с историей храмостроительства: в память о защитниках Родины испокон веков возводились храмы-памятники, часовни, памятные знаки и целые православные архитектурные ансамбли.

Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, расположится на территории парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Каждый из приделов храма будет посвящен святому — небесному покровителю одного из родов и видов войск. Придел Святого Илии Пророка — покровителю Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, Святой Варвары Великомученицы — покровительнице Ракетных войск стратегического назначения , придел Святого Апостола Андрея Первозванного — покровителю Военно-Морского флота, придел Святого Александра Невского — покровителю Сухопутных войск.

На территории храмового комплекса будет возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам героической истории русского воинства. Посетители смогут погрузиться в трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на стены залов. Благодаря технологиям виртуальной реальности перенесутся на лед Чудского озера в гущу Ледового побоища, побывают в кабине самолета, станут участниками Керченского морского сражения, ознакомятся с галереей героев «Милосердие», а также смогут посмотреть фильмы в панорамном кинотеатре.

…Сегодня единственный в Москве, сооруженный на средства военного ведомства Российской империи, православный храм — храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Его освящение состоялось 24 марта 1906 года.

В этом храме служил священник Василий Васильевич Слюнин — герой обороны Порт-Артура, полковой священник 5-го Сибирского стрелкового полка. Он был истинным пастырем переднего края, разделял с солдатами и победы, и беды. На Русско-японской войне отец Василий был тяжело контужен взрывом гранаты, на Первой мировой войне, уже пожилым человеком, по доброй воле ушел на фронт, принимал непосредственное участие в боевых действиях. Попав после окружения в плен, провел в германских лагерях около трех лет, поддерживая дух и веру у плененных русских солдат. После освобождения награжденный за боевые заслуги тремя орденами священник служил в храме до его закрытия большевиками в 1923-м. Вскоре слабый после ранений и лишений он умер от тифа…

После революции храм был закрыт. Клуб, гауптвахта, узел фельдъегерской связи сменяли друг друга в его стенах до тех пор, когда окормляющие личный состав ВДВ священники с помощью командования войск не инициировали освобождение здания под воинский храм. В 2004 году Святейший Патриарх благословил возродить его собором Воздушно-десантных войск. 9 июля 2009 года состоялся чин освящения и воздвижения на возрожденный храм крестов.