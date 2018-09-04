Сирийский опыт помог превратить Ми-28НЭ в мощный бомбовоз

«Летающий танк» получил в качестве вооружения одну из самых лучших в мире противотанковых ракет — 9М123М комплекса «Хризантема-ВМ» с дальностью действия 10 км. Это оружие уверенно поражает все современные основные боевые танки. Также доработана ПТУР 9М120-1 «Атака-ВМ», теперь на ней стоит помехозащищенная лазерная система наведения. Еще имеются ракеты для уничтожения воздушных целей. По-прежнему высокие огневые возможности обеспечивает штатная 30-мм пушка.

Отдельно стоит упомянуть бомбовое вооружение винтокрылой машины. На выставке демонстрировались сразу три фугасные авиационные бомбы: ФАБ-100, ФАБ-250 и ФАБ-500.

Такое оружие многократно демонстрировало свою эффективность в многочисленных малых войнах, например в Афганистане в период нахождения там советского ограниченного контингента.

Во время конфликта в Сирии правительственные войска также регулярно направляют для бомбардировок позиций террористов вертолеты. Причем привлекаются не только Ми-8 и Ми-25, но даже морские Ми-14 и Ка-28.

Западная пропаганда напридумывала массу небылиц по этому поводу, на самом же деле бомба весом в несколько сотен килограммов действительно способна нанести противнику больший урон, чем управляемые или неуправляемые вертолетные ракеты.

Благодаря наличию новейшего прицельного комплекса результативность применения такого вооружения с Ми-28НЭ значительно возрастет.

Также модернизированный вертолет получил специальную аппаратуру сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.

У «вертушки» существенно подросли характеристики защиты — топливные баки — протектированные и защищены от взрывов и пожаров. Лопасти несущего винта также имеют повышенный уровень стойкости к попаданию снарядов малокалиберной зенитной артиллерии.

Максимальная взлетная масса вертолета может достигать 12100 кг. Нормальная взлетная масса — 11150 кг. Мощность двигателей на взлетном режиме 2х2400 л.с. Максимальная скорость полета — 315 км/ч. Дальность полета при нормальной взлетной массе — 425 км. Перегоночная дальность полета — 1015 км.