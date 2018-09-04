Главный храм Вооруженных Сил в парке «Патриот» будет построен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Об этом на селекторном совещании сообщил заместитель Министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов

«Главный храм должен стать олицетворением исторического единства армии, народа и церкви, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, членов их семей, священнослужителей и всех православных христиан», — отметил замглавы военного ведомства.

По словам Андрея Картаполова, торжественное освящение закладного камня в основании храма планируется провести в сентябре этого года.

Заместитель Министра обороны рассказал, что храм будет иметь пять престолов. Центральный престол будет именован в честь главного христианского праздника Воскресения Христова.

«Четыре престола посвящены небесным покровителям видов Вооруженных Сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому — покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии — покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному — покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре — покровительнице РВСН », — сказал замглавы военного ведомства.

Следуя традициям в храме будут размещены иконы святых покровителей российских воинов, а также геральдические знаки. Главный храм украсят росписи с батальными сценами из военной истории и текстами из Священного писания.

Планируется, что высота храма составит 95 метров, вместимость — до 6 тыс. человек.

Также генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что для решения всех организационных вопросов строительства и сбора средств создан благотворительный фонд «Воскресение», сайт которого полностью начнет работу в день закладки камня в основание храма.

Замглавы военного ведомства отметил, что финансирование строительства планируется осуществлять за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций.

Для перечисления пожертвований открыты расчётные счета в Газпромбанке банке ВТБ и скоро будут открыты в Промсвязьбанке Сбербанке . Сделать пожертвование можно будет переводом с банковской карты, через интернет-банк, смс-сообщение и с помощью других видов переводов.

Генерал-полковник Андрей Картаполов напомнил, что на Руси во все времена создание храмов было делом всенародным, храмы строились всем миром, при этом важна была не сумма пожертвований, а само участие.