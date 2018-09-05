Ещё
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы 

Lenta.ru + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Единственный российский авианосец (тяжелый авианесущий крейсер) проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» получил высоконапорные паровые котлы КВГ-4 российского производства. Агрегаты изготовили и доставили на 35-й судоремонтный завод весной-летом 2018 года, в настоящее время оборудование монтируют на корабль, сообщили Mil.Press FlotProm компетентные источники.
По словам источника из военных кругов, ресурс восьми котлов КВГ-4 составит 25 лет. Также собеседник добавил, что военные отказались от существенной модернизации агрегатов. Представитель Северного флота на условиях анонимности сообщил, что монтаж котлов на корабль совместят с процедурой докования.
Изначально «Адмирал Кузнецова» получил паровые котлы, произведенные Черноморским судостроительным заводом в Николаеве (Украина). Высоконапорный вертикальный водотрубный паровой котел с естественной циркуляцией и турбокомпрессорным дутьем в топку типа КВГ-4 создан «Специальным КБ котлостроения» (Санкт-Петербург).
В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты. Позднее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» привязанным к берегу убожеством.
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей305
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу717
На Россию надвигается апокалипсис94
Россия закроет небо132
Вдова Захарченко выступила с заявлением231
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение