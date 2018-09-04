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Высказана новая версия появления дырки в «Союзе»
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Высказана новая версия появления дырки в «Союзе» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пилотируемый корабль «Союз МС-09» мог быть поврежден в ходе испытаний на космодроме Байконур, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Производственный брак мог быть в РКК «Энергия», но корабль могли повредить и на космодроме Байконур. В РКК «Энергия» происходит контроль, на космодроме — испытания», — сообщил источник ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России. Отверстие во внутреннем корпусе, через которое выходил воздух, могло быть просверлено еще на Земле.
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