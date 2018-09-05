Ушаков: Си Цзиньпин не примет участие в военных учениях на Дальнем Востоке

"Насколько я знаю, лидер Китая не будет участвовать", — сказал Ушаков.

Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.

Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.