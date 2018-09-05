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Ушаков: Си Цзиньпин не примет участие в военных учениях на Дальнем Востоке
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Ушаков: Си Цзиньпин не примет участие в военных учениях на Дальнем Востоке 

РИА Новости + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Участие председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит Восточный экономический форум, в военных учениях на Дальнем Востоке не предусматривается, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Насколько я знаю, лидер Китая не будет участвовать", — сказал Ушаков.
Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.
Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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