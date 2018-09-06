В России появился не имеющий аналога в мире беспилотник

Геленджике на «Гидроавиасалоне-2018» представили беспилотный 45-килограммовый летательный аппарат, который может нести помимо оптико-электронной, еще и радиолокационную станцию. Это позволяет вести поиск на морской поверхности.

Полностью автоматический аппарат может находиться в воздухе до 2,5 часов, и подниматься на высоту до 2,5 тысячи метров, при этом нести на себе целевую нагрузку порядка 12 килограммов.

— Примечательно, что он способен корректировать свое движение в воздухе и изменять полетное задание на ходу. Есть возможность и групповой работы с беспилотниками данного типа. Образец уже серийный, и его уже можно поставлять заказчику, укомплектовав так, как тот пожелает. На нем даже можно размещать телеметрическое оборудование для поиска затонувших объектов, — рассказал корреспонденту «РГ» исполнительный директор АО «НПП „Радар ммс“ Иван Анцев

По его словам, беспилотники российской разработки превосходят по многим показателям зарубежные аналоги.

— Мы анализировали рынок с учетом перспективы и создавали конкурентоспособные аппараты, — добавил Анцев. — Сегодня в этой взлетной массе ни у кого нет беспилотников с радиолокационным оборудованием на борту. Магнитометров на борту тоже нет ни у кого в мире. Это уникальные свойства для такого легкого беспилотника. Также наш аппарат имеет автопилот, который позволяет работать и при отсутствии спутниковых систем, осуществлять автоматический полет по маршруту. Он может работать и вовсе без связи с пультом управления.

Летательный аппарат развивает крейсерскую скорость до 70 километров в час. И при этом он может уходить из зоны досягаемости пункта управления. Ведь связь обеспечивается на дальности в 60 километров в час, что обусловлено радиогоризонтом.