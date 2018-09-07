Российский гиперзвуковой летательный аппарат проходит наземные испытания 

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 сентября. /ТАСС/. Разработка российского гиперзвукового летательного аппарата находится на стадии изготовления опытных образцов и проведения наземных испытаний, сообщил ТАСС в кулуарах «Гидроавиасалона-2018» первый заместитель генерального директора — заместитель по НИОКР АО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Владимир Ярмолюк.
" [На стадии] составления опытных образцов, проведения наземных испытаний. Мы не отстаем от наших потенциальных партнеров", — сказал Ярмолюк, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разработка этого аппарата.