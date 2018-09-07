Спецназ в Новосибирской области уничтожил станции спутниковой связи условного противника

ТАСС , 7 сентября. Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области , в ходе тактико-специальных учений в лесистой местности обнаружили командный пункт условного противника и уничтожили полевые станции спутниковой связи. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе военного округа.

"По замыслу учений, разведывательная группа обнаружила в лесистой местности скопления сил незаконного вооруженного формирования. При дальнейших действиях военнослужащие выявили скрытые станции спутниковой связи и бронированную технику. Для уничтожения противника скрытно выдвинулась группа спецназа, снайперы бесшумно поразили часовых, а затем спецназовцы штурмом атаковали командный пункт условного противника, захватили секретные документы и осуществили подрыв полевых станций спутниковой связи", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, на учениях военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке из стрелкового и специального оружия — АК-74, ВСС «Винторез», модернизированного пулемёта Калашникова «Печенег». «Отработка задач военнослужащими спецназа прошла в рамках стартовавших масштабных специальных учений разведывательных подразделений Центрального военного округа, которые проходят на восьми полигонах Сибири, Урала и Поволжья», — пояснили в военном округе.

Ранее сообщалось, что в учениях разведчиков на территории Центрального военного округа задействованы около трех тысяч военнослужащих.