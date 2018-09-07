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Спецназ в Новосибирской области уничтожил станции спутниковой связи условного противника
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Спецназ в Новосибирской области уничтожил станции спутниковой связи условного противника 

ТАСС + ещё 4 9 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ТАСС, 7 сентября. Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе тактико-специальных учений в лесистой местности обнаружили командный пункт условного противника и уничтожили полевые станции спутниковой связи. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе военного округа.
"По замыслу учений, разведывательная группа обнаружила в лесистой местности скопления сил незаконного вооруженного формирования. При дальнейших действиях военнослужащие выявили скрытые станции спутниковой связи и бронированную технику. Для уничтожения противника скрытно выдвинулась группа спецназа, снайперы бесшумно поразили часовых, а затем спецназовцы штурмом атаковали командный пункт условного противника, захватили секретные документы и осуществили подрыв полевых станций спутниковой связи", — сказали в пресс-службе.
Кроме того, на учениях военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке из стрелкового и специального оружия — АК-74, ВСС «Винторез», модернизированного пулемёта Калашникова «Печенег». «Отработка задач военнослужащими спецназа прошла в рамках стартовавших масштабных специальных учений разведывательных подразделений Центрального военного округа, которые проходят на восьми полигонах Сибири, Урала и Поволжья», — пояснили в военном округе.
Ранее сообщалось, что в учениях разведчиков на территории Центрального военного округа задействованы около трех тысяч военнослужащих.
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