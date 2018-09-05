Спецназ из Новосибирской области уничтожил лагерь подготовки условных террористов в горах Западного Саяна

В ходе учения военнослужащие совершенствовали навыки преодоления участка горной местности, выживания в экстремальных условиях, а также использования альпинистского снаряжения.

Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области , уничтожили лагерь условных террористов на учении в горах Западного Саяна (Красноярский край).

Спецназу предстояло в полной экипировке преодолеть участок горной местности, высота которого варьировалась от 2500 до 2800 м, совершенствовать навыки выживания в экстремальных условиях, а также использования альпинистского снаряжения. Кроме того, военнослужащие отработали транспортировку условно раненного в горной местности.

После преодоления одного из горных хребтов спецназ провел операцию по поиску и уничтожению лагеря подготовки «террористов», который базировался на высоте 2800 м. К учению привлечены около 100 военнослужащих.