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Спецназ из Новосибирской области уничтожил лагерь подготовки условных террористов в горах Западного Саяна
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Спецназ из Новосибирской области уничтожил лагерь подготовки условных террористов в горах Западного Саяна 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения военнослужащие совершенствовали навыки преодоления участка горной местности, выживания в экстремальных условиях, а также использования альпинистского снаряжения.
Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, уничтожили лагерь условных террористов на учении в горах Западного Саяна (Красноярский край).
Спецназу предстояло в полной экипировке преодолеть участок горной местности, высота которого варьировалась от 2500 до 2800 м, совершенствовать навыки выживания в экстремальных условиях, а также использования альпинистского снаряжения. Кроме того, военнослужащие отработали транспортировку условно раненного в горной местности.
После преодоления одного из горных хребтов спецназ провел операцию по поиску и уничтожению лагеря подготовки «террористов», который базировался на высоте 2800 м. К учению привлечены около 100 военнослужащих.
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