Впечатляющее зрелище: десятки северокорейских шхун укрылись от шторма в Приморье

Они прибыли в Ольгу

Десятки легких рыболовецких судов из КНДР укрылись в акватории порта Ольга Приморского края от шторма. Местные жители опубликовали видео, на которых видна впечатляющая панорама.

Ранее многие коллеги северокорейских моряков не смогли пережить неблагоприятные явления в Японском море и погибли: на берег выбросило тела рыбаков и пустые шхуны.

Для справки, вынужденный заход иностранного судна, иностранного военного корабля или другого государственного судна в территориальное море, во внутренние морские воды и в морские порты — заход, осуществляемый в силу в том числе следующих чрезвычайных обстоятельств: аварии, стихийного бедствия или сильного шторма, угрожающего безопасности иностранного судна, иностранного военного корабля или другого государственного судна. Об этом говорится в статье 9 федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Правом вынужденного захода в территориальное море, во внутренние морские воды и в морские порты пользуются все иностранные суда, иностранные военные корабли и другие государственные суда без какой бы то ни было дискриминации в соответствии с нормами международного права.