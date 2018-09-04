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Впечатляющее зрелище: десятки северокорейских шхун укрылись от шторма в Приморье
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Впечатляющее зрелище: десятки северокорейских шхун укрылись от шторма в Приморье 

Prim.News + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: Prim.News
Они прибыли в Ольгу.
Десятки легких рыболовецких судов из КНДР укрылись в акватории порта Ольга Приморского края от шторма. Местные жители опубликовали видео, на которых видна впечатляющая панорама.
Ранее многие коллеги северокорейских моряков не смогли пережить неблагоприятные явления в Японском море и погибли: на берег выбросило тела рыбаков и пустые шхуны.
Для справки, вынужденный заход иностранного судна, иностранного военного корабля или другого государственного судна в территориальное море, во внутренние морские воды и в морские порты — заход, осуществляемый в силу в том числе следующих чрезвычайных обстоятельств: аварии, стихийного бедствия или сильного шторма, угрожающего безопасности иностранного судна, иностранного военного корабля или другого государственного судна. Об этом говорится в статье 9 федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
Правом вынужденного захода в территориальное море, во внутренние морские воды и в морские порты пользуются все иностранные суда, иностранные военные корабли и другие государственные суда без какой бы то ни было дискриминации в соответствии с нормами международного права.
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