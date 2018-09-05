Китай и страны АСЕАН проведут совместные военно-морские учения

Китай совместно со странами, входящими в Ассоциацию Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проведут совместные военные учения в морских водах южной материковой части Китая.

В ходе учения, которые стартуют 3-го октября, будет проведена отработка поисково-спасательных операций и взаимодействие на море, передаёт Antaranews.

Кроме того, они могут укрепить партнерство Китая с государствами-членами АСЕАН, улучшить сотрудничество в области безопасности на море и расширить возможности борьбы с различными видами угроз.

Отмечается, что военные учения стали результатом соглашения, достигнутого министрами обороны АСЕАН и КНР в рамках укрепления сотрудничества в области безопасности, обороны и взаимного доверия.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в начале августа 2018 года Народно-освободительная армия Китая начала четырёхдневные военные учения в акватории Жёлтого моря.

Справка «СП»

АСЕАН — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация Юго-Восточной Азии. В нее входит: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

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