РКК «Энергия» проверит на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс»

Национальная Служба Новостей: последние новости

Не надо бояться. США увидят «страшный сон» на учениях «Восток-2018»

Эксперт: Бояться Су-35 в Китае нужно России, а не Америке

«В России дела ещё хуже». Эксперт о невозможности США противостоять оружию РФ и КНР