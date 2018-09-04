РКК «Энергия» проверит на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс» 

Специалисты РКК «Энергия» проверят на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся на космодроме Байконур и в цикле производства в Королёве. РЕН-ТВ отмечает, процесс начнется в ближайшее время. В ночь на 30 августа на Международной космической станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха.
В бортовом отсеке пристыкованного пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину, заделанную клеем. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, она могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом, пишут РИА Новости.