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РКК «Энергия» проверит на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс»
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РКК «Энергия» проверит на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс» 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Специалисты РКК «Энергия» проверят на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся на космодроме Байконур и в цикле производства в Королёве. РЕН-ТВ отмечает, процесс начнется в ближайшее время. В ночь на 30 августа на Международной космической станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха.
В бортовом отсеке пристыкованного пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину, заделанную клеем. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, она могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом, пишут РИА Новости.
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