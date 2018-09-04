Расчеты комплексов С-400, С-300 и «Панцирь-С1» ЦВО выполнят боевые стрельбы в Бурятии

В ходе учения будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию военных объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Центрального военного округа отразят массированный ракетный удар условного противника на тактических учениях, которые стартовали на полигоне Телемба в Бурятии

Зенитчики двух полков противовоздушной обороны из Поволжья совершили марш комбинированным способом, преодолев более 5 тыс. км до полигона в Бурятии, в том числе 150-километровую дистанцию проехали своим ходом.

На данный момент военнослужащие приступили к сдаче зачетов на допуск к боевой стрельбе, а также подготовке техники к предстоящим действиям. В ходе учений будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки. Налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас», «Фаворит» и «Пищаль», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полёта реальных крылатых ракет и самолётов. Расчеты ЗРПК «Панцирь С-1» отработают боевую стрельбу по малоразмерным воздушным мишеням, имитирующие беспилотные летательные аппараты.

Всего в учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 150 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения.