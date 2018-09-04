Китай разрабатывает первый в стране пассажирский дирижабль

Китае приступили к разработке собственного пассажирского дирижабля.

Воздушное судно объёмом 3,5 тыс. кубометров будет обладать грузоподъёмностью 840 кг и вмещать максимум до 10 пассажиров, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в корпорации Aviation Industry Corporation of China, Ltd. (AVIC), которая является разработчиком дирижабля.

Отмечается, время его полета на высоте до 3 км без посадки будет достигать 24 часа, а максимальная дальность до 1 тыс. км. В носу дирижабля будут размещаться апартаменты пилота и пассажиров, в то время, как топливные двигатели разместят в корме воздушного судна.

Система контроля за полётом сможет оперативно переключаться между пилотируемым и беспилотным режимом, а также будет доступна система удаленного управления с земли.

Первый полёт китайского дирижабля запланирован на первую половину 2020 года.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае изобретатель-самоучка создал летающий мотоцикл.

Справка «СП»

Дирижабль — управляемый аэростат, воздушное судно, снабжённое силовой установкой, способное передвигаться в заданном направлении со значительной скоростью в большом диапазоне высот.

Корпус дирижабля представляет собой тело удобообтекаемой формы, снабжённое стабилизаторами, вертикальными и горизонтальными рулями, в составе системы управления ориентацией, обеспечивающей возможность передвигаться в любом направлении независимо от направления воздушных потоков.

Современные дирижабли подходят для сферы туризма и грузоперевозок в отдаленных районах в связи с их экономичностью, безопасностью и удобством, отмечает издание.

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