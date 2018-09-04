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Китай разрабатывает первый в стране пассажирский дирижабль
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Китай разрабатывает первый в стране пассажирский дирижабль 

Свободная пресса + ещё 1 4 сентября 2018
В Китае приступили к разработке собственного пассажирского дирижабля.
Воздушное судно объёмом 3,5 тыс. кубометров будет обладать грузоподъёмностью 840 кг и вмещать максимум до 10 пассажиров, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в корпорации Aviation Industry Corporation of China, Ltd. (AVIC), которая является разработчиком дирижабля.
Отмечается, время его полета на высоте до 3 км без посадки будет достигать 24 часа, а максимальная дальность до 1 тыс. км. В носу дирижабля будут размещаться апартаменты пилота и пассажиров, в то время, как топливные двигатели разместят в корме воздушного судна.
Система контроля за полётом сможет оперативно переключаться между пилотируемым и беспилотным режимом, а также будет доступна система удаленного управления с земли.
Первый полёт китайского дирижабля запланирован на первую половину 2020 года.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае изобретатель-самоучка создал летающий мотоцикл.
Справка «СП»
Дирижабль — управляемый аэростат, воздушное судно, снабжённое силовой установкой, способное передвигаться в заданном направлении со значительной скоростью в большом диапазоне высот.
Корпус дирижабля представляет собой тело удобообтекаемой формы, снабжённое стабилизаторами, вертикальными и горизонтальными рулями, в составе системы управления ориентацией, обеспечивающей возможность передвигаться в любом направлении независимо от направления воздушных потоков.
Современные дирижабли подходят для сферы туризма и грузоперевозок в отдаленных районах в связи с их экономичностью, безопасностью и удобством, отмечает издание.
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