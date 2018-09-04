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Все готовые к запуску корабли «Союз» перепроверят на производственный брак
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Все готовые к запуску корабли «Союз» перепроверят на производственный брак 

BFM.RU + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит на наличие следов от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс», сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что причиной утечки воздуха в космическом корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции, стало отверстие от сверла, закрытое клеем.
Тридцатого августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины обнаружены нефабричные следы клея.
Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, производственный брак мог возникнуть как на Земле, так и в случае саботажа на орбите.
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