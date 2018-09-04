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РФ готова строить вертолетоносцы для других стран
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Россия готова строить вертолетоносцы для иностранных заказчиков 

РИА Новости 1 час назад
Российские судостроители способны строить вертолетоносцы и готовы продавать их иностранным заказчикам при наличии соответствующего интереса, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В свое время Россия планировала закупить вертолетоносцы у Франции. Контракт на поставку двух судов типа "Мистраль" был заключен в 2011 году, однако в 2015 году из-за санкций Москва и Париж приняли решение расторгнуть договор. В августе Мантуров сказал, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль.
"Я предлагаю никого не ловить за язык. Терминология очень многогранна и сложна как в армии, так и у производителей, которые всегда адаптируются к требованиям заказчика. Поэтому данный вопрос лучше уточнить у главного заказчика", — сказал Мантуров в ответ на просьбу прояснить этот вопрос.
"Я могу лишь сказать, что мы можем точно произвести вертолетоносцы и можем продать их заказчикам, в том числе иностранным, которые будут в этом заинтересованы", — отметил он.
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