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Зенитно-ракетные системы Балтийского флота в ходе планового учения отразили ракетно-авиационный удар условного противника
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Зенитно-ракетные системы Балтийского флота в ходе планового учения отразили ракетно-авиационный удар условного противника 

ТК «Звезда» + ещё 24 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в зону поражения комплексов, боевые расчеты произвели более 40 имитационных пусков по реальным воздушным целям, представленных морской авиацией БФ.
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе учения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника.
В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и инфраструктуры Калининградской области от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.
В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-27, задействованные в плановом летно-тактическом учении авиабазы морской авиации Балтийского флота.
В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в зону поражения комплексов. В ходе отражения удара боевые расчеты произвели более 40 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника, представленных авиацией.
В общей сложности в учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, а также свыше 20 единиц самолетов и вертолетов авиабазы морской авиации Балтийского флота.
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