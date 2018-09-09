Ещё
Военные инженеры Балтийского флота провели плановое учение на полигоне по минированию береговой линии и противодесантной подготовке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные инженеры Балтийского флота провели плановое учение на полигоне по минированию береговой линии и противодесантной подготовке 

ТК «Звезда» + ещё 15 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Инженерно-саперным отделением был осуществлен подрыв различных объектов, используемых условным противником — конструкции моста, здания, бетонных перекрытий, а также противопехотной мины направленного действия.
Инженерно-сапёрные подразделения Балтийского флота отработали обеспечение высадки десанта и противодесантной подготовке на морском побережье.
В рамках планового учения на морском побережье флотские инженеры отработали задачи по сооружению и преодолению минно-взрывных заграждений и проделыванию в них проходов для обеспечения высадки на побережье морского тактического десанта.
Инженерно-саперным отделением был осуществлен подрыв различных объектов, используемых условным противником — конструкции моста, здания, бетонных перекрытий, а также противопехотной мины направленного действия.
Гусеничный минный заградитель совместно с плавающим транспортером ПТС-М установили на побережье минно-взрывные противодесантные заграждения из противотанковых мин.
В ходе учения инженерно-саперным подразделением также выполнены задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, открывая путь для высадки предполагаемого морского десанта.
В общей сложности, в учении приняли участие более 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
9 сентября в Вооруженных Силах России отмечается День танкиста Корабли ВМФ РФ поразили условные воздушные и надводные цели на маневрах в Средиземном море В ДНР пройдут масштабные учения с участием четырех тысяч военных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины Додона попал на видео128
Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала131
Назван «маршрут вторжения России в Европу»118
Киев поставил условие подачи воды в Крым1058
В ДНР упраздняют министерство обороны152
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение