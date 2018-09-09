Военные инженеры Балтийского флота провели плановое учение на полигоне по минированию береговой линии и противодесантной подготовке

Инженерно-саперным отделением был осуществлен подрыв различных объектов, используемых условным противником — конструкции моста, здания, бетонных перекрытий, а также противопехотной мины направленного действия.

Инженерно-сапёрные подразделения Балтийского флота отработали обеспечение высадки десанта и противодесантной подготовке на морском побережье.

В рамках планового учения на морском побережье флотские инженеры отработали задачи по сооружению и преодолению минно-взрывных заграждений и проделыванию в них проходов для обеспечения высадки на побережье морского тактического десанта.

Инженерно-саперным отделением был осуществлен подрыв различных объектов, используемых условным противником — конструкции моста, здания, бетонных перекрытий, а также противопехотной мины направленного действия.

Гусеничный минный заградитель совместно с плавающим транспортером ПТС-М установили на побережье минно-взрывные противодесантные заграждения из противотанковых мин.

В ходе учения инженерно-саперным подразделением также выполнены задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, открывая путь для высадки предполагаемого морского десанта.

В общей сложности, в учении приняли участие более 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники.