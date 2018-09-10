В Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение авиации Балтийского флота

В мероприятии принимают участие более 20 экипажей самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26.

Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения авиабазы в Калининградской области

В мероприятии принимают участие более 20 экипажей самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрываются тактические эпизоды по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных лодок «противника».

На учение привлекается весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиабазы, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Основные цели мероприятия — совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства летчиков.