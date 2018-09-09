Силы Балтийского флота провели плановое учение по высадке морского десанта

В общей сложности, в учениях было задействовано 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, самолеты и вертолеты морской авиации, около 30 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.

Калининградской области на полигоне «Хмелевка» проведено плановое учение группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В общей сложности, в учениях было задействовано 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 30 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.

В ходе высадки минно-тральные группы Балтийского флота выполнили задачу проводки кораблей сил высадки морского десанта за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Затем на береговую линию с помощью быстроходных лодок были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Александр Шабалин», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота, на берег вышло более 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штуромовых рот соединения морской пехоты береговых войск флота.

В ходе планового учения подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Накануне вечером боевые корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе задачи по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны.

В ночное время силы Балтийского флота произвели пополнение запасов от судов обеспечения в море до установленных норм, а также отработали ряд тренировок по организации связи визуальными и техническими средствами.