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Расчеты ПВО армейского корпуса Балтийского флота в ходе учения уничтожили средства воздушного нападения условного противника
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Расчеты ПВО армейского корпуса Балтийского флота в ходе учения уничтожили средства воздушного нападения условного противника 

ТК «Звезда» + ещё 22 9 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Особенностью учения зенитчиков в Калининградской области являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию «противника».
На одном из полигонов в Калининградской области с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота в рамках полевого выхода проведено учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона.
В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) «Тор», «Стрела-10», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».
В ходе учения отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое.
Управление средствами противовоздушной обороны осуществлялось из общего командного пункта с помощью автоматизированных систем управления.
При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками. Особенностью боевой учебы зенитчиков являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию «противника» в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием средств имитации и дымов.
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