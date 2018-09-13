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Летчики Балтийского флота в ходе планового летно-тактического учения поразят ракетами морские и воздушные цели
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Летчики Балтийского флота в ходе планового летно-тактического учения поразят ракетами морские и воздушные цели 

ТК «Звезда» + ещё 26 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи самолетов и вертолетов выпустят по различным целям около 100 управляемых и неуправляемых авиационных ракет
В рамках летно-тактического учения морской авиации Балтийского флота более 30 экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-27, ударных и противолодочных вертолетов Ми-24 и Ка-27 выполнят пуски ракет и бомбометание по морским и наземным полигонам.
В ходе боевого применения экипажи ударных вертолетов Ми-24 произведут пуски неуправляемыми ракетами по надводным целям на авиационном полигоне в Балтийском море.
Экипажи самолетов и вертолетов выпустят по различным целям около 100 управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, сбросят свыше 70 бомб весом до 500 кг на полигонах в Калининградской области.
Истребители Су-27 авиационной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота проведут пуски управляемых ракет по авиационным мишеням. Пилоты отработают задачи по обнаружению и уничтожению воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве воздушных мишеней будут использоваться светящие авиационные бомбы САБ-250.
За время проведения учения лётчики эскадрилий авиабазы совершат около 100 вылетов, в ходе выполнения которых будет разыграно более 20 тактических эпизодов по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных и морских целей, поиску и уничтожению субмарин условного противника. В ходе учения самолеты Ан-26 высадят воздушный десант в тыл условного противника.
Экипажи морской авиации Балтийского флота выполнят задачи по принуждению воздушного судна-нарушителя к посадке, отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления
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