Корабли Балтийского флота выполнили плановые артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря

Командованием БФ были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов и надводных кораблей.

Корабельные ударные группы в составе корветов «Стойкий», «Сообразительный» и ракетных катеров «Заречный» и «Чувашия» уничтожили отряд боевых кораблей и авиацию условного противника.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по различным целям.

Во время выхода в море экипажи корветов и ракетных катеров провели комплекс артиллерийских стрельб по морским целям, имитирующим боевые корабли условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по специальным световым мишеням, имитирующим авиацию условного противника. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации Балтийского флота. Практические стрельбы производились из 100-мм, 76-мм и 30-миллимитровых артиллерийских комплексов.

Также кораблями были выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи, прохождению узкостей. В результате выполнения стрельб все мишени были успешно поражены, средства объективного контроля подтвердили выполнение поставленной задачи.

Артиллерийские стрельбы проводились в четко определенном районе морского полигона Балтийского флота. Командованием Балтийского флота были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов и надводных кораблей.