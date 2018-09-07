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Корабли Балтийского флота выполнили плановые артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря
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Корабли Балтийского флота выполнили плановые артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Командованием БФ были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов и надводных кораблей.
Корабельные ударные группы в составе корветов «Стойкий», «Сообразительный» и ракетных катеров «Заречный» и «Чувашия» уничтожили отряд боевых кораблей и авиацию условного противника.
В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по различным целям.
Во время выхода в море экипажи корветов и ракетных катеров провели комплекс артиллерийских стрельб по морским целям, имитирующим боевые корабли условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по специальным световым мишеням, имитирующим авиацию условного противника. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации Балтийского флота. Практические стрельбы производились из 100-мм, 76-мм и 30-миллимитровых артиллерийских комплексов.
Также кораблями были выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи, прохождению узкостей. В результате выполнения стрельб все мишени были успешно поражены, средства объективного контроля подтвердили выполнение поставленной задачи.
Артиллерийские стрельбы проводились в четко определенном районе морского полигона Балтийского флота. Командованием Балтийского флота были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гражданских воздушных судов и надводных кораблей.
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