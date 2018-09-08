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Корабли Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач вернулись в пункты постоянного базирования
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Корабли Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач вернулись в пункты постоянного базирования 

ТК «Звезда» + ещё 14 10 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Корабли и суда Балтийского флота, привлекавшиеся к плановым учениям группировки разнородных сил Балтийской военно-морской базы, возвратились в пункты постоянного базирования.
В течение нескольких дней в морских полигонах Балтийского флота корабли флота, объединенные в несколько тактических групп, выполнили задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению. Экипажи кораблей соединений флота отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществили глубинные бомбометания, отработали минно-торпедные упражнения.
Всего в мероприятиях было задействовано 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации флота.
Закончив выполнение задач в морских полигонах флота, корабли вернулись в пункты постоянного базирования и приступили к плановой учебно-боевой подготовке.
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