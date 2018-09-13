Корабельные группы Балтийского флота вышли в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач

В море экипажи отработают, в частности, задачи по поиску и атаке подводных лодок, уничтожению отряда кораблей и самолетов условного противника.

В рамках плановой учебы в полигоны боевой подготовки Балтийского флота вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений.

Тральные группы в составе базовых и рейдовых тральщиков отработают элементы противоминного обеспечения при выводе сил флота из базы. Экипажи также выполнят учебно-боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин.

Корабельные поисково-ударные и ударные группы в составе корветов, малых ракетных и противолодочных кораблей проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению развертывания основных сил флота и нанесению условных ракетных ударов по кораблям «противника». В ходе данных плановых мероприятий боевой подготовки экипажами будут отрабатываться задачи по поиску и атаке подводных лодок, уничтожению отряда кораблей и самолетов условного противника.

Кроме того, одним из главных этапов боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье полигона Хмелевка.