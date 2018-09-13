Ещё
Корабельные группы Балтийского флота вышли в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабельные группы Балтийского флота вышли в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач 

ТК «Звезда» + ещё 25 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В море экипажи отработают, в частности, задачи по поиску и атаке подводных лодок, уничтожению отряда кораблей и самолетов условного противника.
В рамках плановой учебы в полигоны боевой подготовки Балтийского флота вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений.
Тральные группы в составе базовых и рейдовых тральщиков отработают элементы противоминного обеспечения при выводе сил флота из базы. Экипажи также выполнят учебно-боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин.
Корабельные поисково-ударные и ударные группы в составе корветов, малых ракетных и противолодочных кораблей проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению развертывания основных сил флота и нанесению условных ракетных ударов по кораблям «противника». В ходе данных плановых мероприятий боевой подготовки экипажами будут отрабатываться задачи по поиску и атаке подводных лодок, уничтожению отряда кораблей и самолетов условного противника.
Кроме того, одним из главных этапов боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье полигона Хмелевка.
ТК «Звезда»: последние новости
На Украине назвали условие для «разгрома России в пыль» Российские и китайские летчики уничтожили «боевиков» в Забайкалье Первый тяжелый российский беспилотник прошел летные испытания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте15
Поклонскую лишили поста
Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон98
После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок49
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение