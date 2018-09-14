Авиация Балтийского флота в ходе летно-тактического учения поразила морскую мишень, имитирующую корабль условного противника

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-24 применили по цели бомбы различных типов и неуправляемые ракеты.

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-24 авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ) в рамках летно-тактического учения отработали уничтожение корабля условного противника.

В морском полигоне Балтийского флота летчики выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового и ракетного удара по морской цели. В качестве мишени был использован морской щит, установленный на якорях в районе мыса Таран.

Экипажи морской авиации успешно справились с поставленной задачей уничтожения условного противника, применив по цели бомбы различных типов и неуправляемые ракеты.

Результаты прямых попаданий были подтверждены данными телеметрии и при помощи беспилотных летательных аппаратов.