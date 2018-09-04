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Водители ЮВО совершают 30 и 100 км марши по дорогам Армении в ходе проведения ротных тактических учений
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Водители ЮВО совершают 30 и 100 км марши по дорогам Армении в ходе проведения ротных тактических учений 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи по перевозке и сопровождению военных грузов, личного состава, действиям в экстремальных ситуациях, в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
Военные водители российской военной базы в Армении в рамках проведения ротных тактических учений приступили к отработке нормативов по вождению в колоннах по грунтовым и автомобильным дорогам в высокогорной местности.
В ходе учений более 300 водителей совершают сто— и тридцатикилометровые марши на автомобилях КамАЗ, Урал и УАЗ по пересеченной местности, населенным пунктам и автомагистралям в сопровождении подразделения военной полиции и сотрудников военной автоинспекции Гюмрийского военного гарнизона.
На марше военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи по перевозке и сопровождению военных грузов, личного состава, действиям в экстремальных ситуациях, в условиях применения условным противником оружия массового поражения, а также при стихийных бедствиях в высокогорных районах местности с крутыми поворотами, подъемами и спусками.
За передвижениями автомобильных колонн и корректировкой маршрутов движения между полигонами Камхуди и Алагяз наблюдают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В учениях принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.
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