В Волгоградской области началось учение войск РХБ защиты

В мероприятии принимают участие около 1000 военнослужащих задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие образцы боевой машины пехоты БМП-3 и специальные машины РХБ разведки РХМ-6.

Волгоградской области на полигоне Прудбой началось специальное учение войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в едином замысле двухсторонних ротных тактических учений мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа.

На одном из этапов розыгрыша учения по боевым порядкам мотострелковых подразделений противник условно применил химическое оружие. Силами расчетов РХБ разведки было организовано аэрозольное прикрытие мотострелковых подразделений при выходе из зараженной местности в район сбора, где командиры мотострелкового и подразделения РХБ защиты выполнили специальную обработку вооружения и военной техники, после чего подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку условно зараженной отравляющими веществами техники.

В учении принимают участие около 1000 военнослужащих задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие образцы боевой машины пехоты БМП-3 и специальные машины РХБ разведки РХМ-6, дымовые машины ТДА-М.

Главным критерием учений стало взаимодействие родов войск, что является неотъемлемой частью современного боя.