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В Минобороны назвали цели учений «Восток-2018»
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В Минобороны назвали цели учений «Восток-2018» 

Rambler News Service + ещё 9 6 часов назад
Фото: Галерея Чижова
Главной целью проведения учений «Восток-2018» является проверка реального уровня подготовки военнослужащих, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Главная цель манёвров «Восток-2018» — проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба. Также манёвры, проводимые на двусторонней основе, являются лучшей формой проверки боевого мастерства», — сказал Герасимов на брифинге в Москве.
«Планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами», — добавил он.
По словам Герасимова, учения носят оборонный характер и не направлены против третьих стран.
«Манёвры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, рассчитанной на оборону», — добавил он.
Учения пройдут в период с 11 по 17 сентября. Основные манёвры развернутся в центральном и восточном военных округах на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах сил противовоздушной обороны, акваториях Охотского и Северного морей. Всего в манёврах задействовано 297 тыс. человек личного состава, более тысячи единиц авиационной техники, до 36 тыс. танков и боевых машин. В них также примут участие военные из Китая и Монголии.
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