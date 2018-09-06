В Минобороны назвали цели учений «Восток-2018»

«Главная цель манёвров «Восток-2018» — проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба. Также манёвры, проводимые на двусторонней основе, являются лучшей формой проверки боевого мастерства», — сказал Герасимов на брифинге в Москве.

«Планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами», — добавил он.

По словам Герасимова, учения носят оборонный характер и не направлены против третьих стран.

«Манёвры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, рассчитанной на оборону», — добавил он.

Учения пройдут в период с 11 по 17 сентября. Основные манёвры развернутся в центральном и восточном военных округах на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах сил противовоздушной обороны, акваториях Охотского и Северного морей. Всего в манёврах задействовано 297 тыс. человек личного состава, более тысячи единиц авиационной техники, до 36 тыс. танков и боевых машин. В них также примут участие военные из Китая и Монголии.