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В Звездном городке космонавты из ОАЭ начали подготовку к полету на МКС
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В Звездном городке космонавты из ОАЭ начали подготовку к полету на МКС 

РИА Новости + ещё 5 4 сентября 2018
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Два гражданина ОАЭ приступили к подготовке к полету на Международную космическую станцию в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в подмосковном Звездном городке, сообщается на сайте центра.
"Сегодня в ЦПК начинается подготовка представителей ОАЭ в качестве участников космического полета на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» на российский сегмент МКС в апреле 2019 года. К подготовке в Центре приступят два кандидата", — говорится в сообщении. Кандидаты были отобраны главной медицинской комиссией, заседание которой состоялось в ЦПК в конце августа.
К тренировкам приступил пилот армии ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури и проходящий службу в Вооруженных силах ОАЭ Султан Аль-Нейади.
Общая программа подготовки участника космического полета ОАЭ и его дублера предусматривает подготовку по системам МКС и корабля «Союз», комплексную и медико-биологическую подготовку с регулярными физическими занятиями. За время обучения также запланированы тренировки по действиям экипажа в экстремальных условиях и ситуациях, полеты на Ил-76МДК с воспроизведением режимов невесомости. Основная часть подготовки будет проводиться на базе ЦПК. Программа обучения завершится экзаменационными комплексными тренировками в составе экипажа и предстартовой подготовкой на Байконуре, говорится на сайте центра.
Полет первого представителя ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12», возвращение запланировано с экипажем корабля «Союз МС-10».
في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي.. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا. pic.twitter.com/kvl2VHtw4u
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 3 сентября 2018 г.
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